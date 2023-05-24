هل كريستيانو أعتنق الاسلام؟ .. بعد سجوده في المباراة الماضية !! تعرف على التفاصيل

قام الأشخاص بالتساؤل هل كريستيانو أعتنق الاسلام؟ حيث أن هناك العديد من الأناس يقولون بأنه قام باعتناق الإسلام، فهل هذا الحديث صحيحًا أم لا؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في السطور القليلة المقبلة، إذ أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يكون نجم النصر السعودي، وقد قام بإثارة جدل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي، وسلم عقب سجد بعد إحرازه هدف لصالح فريقه بمرمى الشباب، ومن ذلك من بين المنافسات الخاصة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

هل كريستيانو أعتنق الاسلام؟

يريد العديد من الأشخاص معرفة إجابة سؤال هل كريستيانو أعتنق الاسلام؟ وذلك عقب سجود هذا اللاعب بعدما أحرز هدف بمرمى نادي الشباب، فقد قام بتسجيل الهدف الثالث للنصر، بشباب نادي الشباب، وذلك في الدقيقة رقم 56، وبعد ذلك قام بالاحتفال بهذا الهدف من خلال سجوده بأرضية الملعب، وهذا على الرغم من أنه يكون مسيحيًا، وذلك قام بإثارة التساؤلات بشأن حقيقة دخوله الإسلام بتلك الفترة التي مضت.

كذلك أن رونالدو حتى الآن لم يقوم بالإعلان بصورة رسمية عن اعتناقه الإسلام أو ما شبه ذلك، ولكن في الحقيقة أن سجوده قام بفتح الباب كثيرًا أمام العديد من تكهنات الجماهير بشأن دخوله الديانة الإسلامية، لكن ليس من الممكن أن نقول أن نقول إنه أسلم بالفعل.

تغلب النصر على الشباب

قام نادي النصر بالتغلب على نادي الشباب، وذلك بنتيجة 3-2، وذلك بالمباراة التي تمت بين كلًا من الفريقين، وذلك من بين الفعاليات الخاصة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، حتى يواكب العالمي بالمركز الثاني، وذلك بعدم نقاط 63 في رصيده.