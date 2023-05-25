شوف اسمك.. أسماء الفائزين الجدد في معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة بالرقم القومي من الهاتف وهذه هي شروط الحصول عليه

قدمت وزارة التضامن الاجتماعي فرصة التسجيل في معاش تكافل وكرامة عبر الإنترنت باستخدام الرقم القومي، فقد أطلقت الوزارة موقعًا إلكترونيًا خاصًا يتيح للأفراد تقديم طلب التسجيل في هذا البرنامج بهدف تقديم الدعم، والذي يستفيد منه حوالي 5.2 مليون أسرة، يتضمن هذا الموقع خطوات بسيطة للتحقق والاستعلام عن المعلومات المتعلقة بالتسجيل، يتيح هذا الموقع فرصة أسهل وأكثر يسرًا للأفراد للوصول إلى الدعم المالي المقدم من برنامج تكافل وكرامة.

معاش تكافل وكرامة

تم تحديث مبالغ معاش تكافل وكرامة بعد قرار تعويم الجنيه المصري، حيث يتلقى المستحق الآتي:

يقدم البرنامج مبلغًا شهريًا يبلغ حوالي 325 جنيهًا،

بالإضافة إلى 60 جنيهًا لطفل المرحلة الابتدائية، و80 جنيهًا لطالب المرحلة الإعدادية، و100 جنيهًا للمرحلة الثانوية.

مساعدات نقدية شهرية بمبلغ 450 جنيهًا لكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من إعاقة أو عجز كلي ويعجزون عن العمل أو ليس لديهم دخل ثابت.

وقد قررت الوزارة زيادة قيمة معاش المسنين بمقدار 100 جنيه، بينما تم رفع المبلغ المخصص لكل طفل بمقدار 20 جنيه لكل طفل.

لكي يتمكن الفرد من الحصول على معاش تكافل وكرامة، عليه أولاً أن يتبع إجراءات تقديم الخدمة، يجب عليه تقديم المستندات المطلوبة إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمنطقة سكنه، بعد تقديم المستندات المطلوبة واستيفاء الشروط المحددة، سيتم إصدار بطاقة تكافل وكرامة للفرد، وسيتم تسليمها له لاحقًا، تعتبر هذه البطاقة وثيقة هامة للفرد للاستفادة من المزايا والدعم المالي الذي يقدمه البرنامج.

الأوراق المطلوبة

لكي يتمكن الفرد من التقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة، يجب عليه تقديم بعض المستندات المطلوبة، وتشمل:

صورة سارية لبطاقة الرقم القومي لكل من الزوج والزوجة.

صور شهادات الميلاد لجميع الأبناء.

صورة قسيمة الزواج للزوجين.

صورة شهادة الوفاة في حالة وفاة أحد الزوجين.

صورة قسيمة الطلاق في حالة انفصال الزوجين.

آخر ثلاثة إيصالات كهرباء تثبت عنوان السكن الحالي.

تقرير طبي صادر من القومية الطبية في حالة وجود عجز أو إعاقة.

خطوات التسجيل في تكافل وكرامة

للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، يتطلب اتباع بعض الخطوات البسيطة كالتالي: