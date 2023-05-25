“رسميًا” التجمع الخامس أصبحت من ضمن أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 الجديدة !! تعرف على المزيد

يشغل الكثير من المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية المقدمة من وزارة الإسكان، معرفة أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023، بعد الاعلان في شهر فبراير الماضي عن التقديم واتاحة رابط الكتروني حالي للاستعلام عن القبول للمتقدمين،ولذلك نرصد لكم في المقال التالي تفاصيل حجز الوحدات، مع ذكر أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

كانت قد أعلنت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية عن طرح أكثر من ٢٢ الف وحدة سكنية في الإعلان الأخير والتي تشمل 5 مدن وهمL جنة – دار مصر – سكن مصر – الإسكان المتميز – قطامية جاردنز) ويتم تقسميها علر النحو التالي:

شقق دار مصر تتواجد في:

15 مايو

العبور

دمياط الجديدة

برج العرب الجديدة

شقق جنة تتواجد في:

6 أكتوبر

الشيخ زايد

دمياط الجديدة

القاهرة الجديدة

ملوى الجديدة

المنصورة الجديدة

وتوزع باقي الوحدات على ١١ مدينة وهم :

أكتوبر الجديدة

القاهرة الجديدة

العبور الجديدة

حدائق أكتوبر

المنيا الجديدة

الشروق

المنصورة الجديدة

دمياط الجديدة

غرب قنا ناصر (غرب أسيوط)

العلمين الجديدة

حجز شقق الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٣