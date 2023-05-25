“أدفع فاتورتك حالًا إلكترونيًا” خطوات الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي برقم الخط 2023

يبحث العديد من الناس عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي، وذلك من أجل سداد المستحقات الخاصة بهم قبل تطبيق الغرامة التي تقع بعد مرور منتصف الشهر، حتى أن الشركة قد أعلنت انها ستقوم بمنع استقبال المكالمات لغير المسددين في بداية شهر يونيو الجاري.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

وقد وفرت الشركة المصرية للاتصالات رابط الكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وتسديد المستحقات الخاصة بك وذلك حرصا منها على توفير وقت العميل بدلاً من الذهاب الى السنترال وسط الزحام، ولتفعيل ذلك الأمر عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط التالي https://billing.te.eg/ar-EG.

عليك ان تقوم بكتابة كود المحافظة الخاصة بك.

قم بإدخال رقم التليفون.

قم بالضغط على زر أظهر الفواتير

اختر خيار “سداد قيمة الفواتير” .

اضغط على زر «ادفع» الموجود أعلى الصفحة.

أضف رقم تليفون آخر للسداد في حال وجود أكثر من فاتورة

أدخل البريد الإلكتروني

سيظهر لك البيانات التالية:

رقم الحساب

رقم التليفون

تاريخ الفاتورة مايو 2023وقيمة الفاتور

ثم أضغط على زر «سدد».

بعد الضغط على زر سدد سيطلب منك إدخال بيانات وسيلة السداد والتي تشمل:

البطاقة فيزا أو ماستر كارد حساب فودافون كاش ثم الضغط على زر «سدد».

يمكنك أيضا ان تقوم بسداد الفاتورة الخاصة بك من خلال المنافذ الالكترونية كفوري ، أمان ، أو بي، لكن احرص عند اتباع تلك الطريقة أن تقوم بالتأكد عدة مرات من الرقم المدخل