“الآن” رابط نتيجة الصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس برقم الجلوس والاسم فقط 2023
عقب التأكد من جميع اللجان التعليمية المصممة للتصحيح تم الانتهاء بشكل كامل وفعلي من جميع المواد لكل الصفوف بكافة مراحل تصحيحها ولازال هناك أمر واحد فقط هو اعتماد كب محافظ إقليمي نتيجة مراحل النقل الابتدائية في المحافظة للبدء في رفعها فعلياً على منصة التعليم الابتدائي، حيثُ بهذا الخبر تحقق هدف الوزارة في إتمام النتيجة بعد الامتحانات وتوزيعها في مدة أسبوعين إلى عشر أيام، ولقد كانت علامات القلق بدأت في الظهور من كثرة مرات البحث اليومية عن النتيجة حتى أصبحت الشغل الشاغل للطلاب هو موعد النتيجة وبهذا الخبر ينتظر الجميع لحظة الاعتماد ورفع النتيجة.
رابط نتيجة الصفوف الابتدائية
تقوم كل محافظة برفع درجاته علي حدى في وقت منفصل حتى يستطيع رابط البوابة بتحمل عدد الزائرين الراغبين في النتيجة، وهذا لأن عدد الطلاب من الصفوف 4 و5 و6 في كل محافظة كبير جداً ومع ضغط كل المحافظات يشكل خطورة على البوابة، ومن المعتاد ظهور القاهرة أول محافظة في الترتيب حيثُ هي المشرف الرسمي علي البوابة ولذلك تتمتع بفرصة النشر أولاً، وكذلك عدد طلابها أكبر من أي طلاب في المحافظات الأخرى.
بخطوات بسيطة نتيجة الصفوف الابتدائية من هنا
الأهالي جميعهم الآن في وضع الاستعداد للدخول إلى بوابة المعلومات والنتائج الخاصة بالتعليم الأساسي، وكل أسرة تريد الوصول أولاً ولهذا السبب سيتم توضيح الخطوات الصحيحة الوحيدة التي يمكن من خلالها استلام النتيجة.
والخطوات يجب تطبيقها بحرص كالتالي:
- تسجيل حساب الطالب في منصة التعليم بوابة النتائج من هنا.
- يتم اختيار المرحلة التعليمية الخاصة بالطالب من الصفوف المعروضة.
- إدخال البيانات المطلوبة فقط.
- اختيار استعلام.