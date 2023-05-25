في 3 دقائق فقط.. خطوات استعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023 عبر موقع النيابة العامة

قامت الهيئة العامة للمرور بتوضيح خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023 من خلال إتباع مجموعة من الخطوات المتسلسلة، كما صرحت عن إجراءات التظلم على مخالفات المرور برقم القومي الخاص بمالك السيارة 2023.

استعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023

أولا يجب أن تقوم بالدخول على موقع النيابة العامة لخدمات المرور من خلال من https://ppo.gov.eg/tr .

ثانياً: يجب أن تقوم باختيار خانة الاستعلامات.

ثالثاً لا بد من قيامك بتحديد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور في حال كانت الرخص الخاصة بالمركبات أو الرخص الخاصة بمخالفات القيادة.

قم بالنقر على خانة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ومن ثم قم بكتابة البيانات الخاصة بلوحة السيارة سواء كانت عبارة عن حروف وأرقام أو عبارة عن أرقام فقط.

وفي النهاية قم بالنقر على خانة إجمالي المخالفات.

إجراءات التظلم على مخالفات المرور برقم القومي الخاص بمالك السيارة 2023