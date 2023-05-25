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في 3 دقائق فقط.. خطوات استعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023 عبر موقع النيابة العامة
قامت الهيئة العامة للمرور بتوضيح خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023 من خلال إتباع مجموعة من الخطوات المتسلسلة، كما صرحت عن إجراءات التظلم على مخالفات المرور برقم القومي الخاص بمالك السيارة 2023.
استعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023
- أولا يجب أن تقوم بالدخول على موقع النيابة العامة لخدمات المرور من خلال من https://ppo.gov.eg/tr .
- ثانياً: يجب أن تقوم باختيار خانة الاستعلامات.
- ثالثاً لا بد من قيامك بتحديد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور في حال كانت الرخص الخاصة بالمركبات أو الرخص الخاصة بمخالفات القيادة.
- قم بالنقر على خانة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ومن ثم قم بكتابة البيانات الخاصة بلوحة السيارة سواء كانت عبارة عن حروف وأرقام أو عبارة عن أرقام فقط.
- وفي النهاية قم بالنقر على خانة إجمالي المخالفات.
إجراءات التظلم على مخالفات المرور برقم القومي الخاص بمالك السيارة 2023
- لابد أن تقوم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بنيابة المرور ثم قم باختيار خانة التظلمات في حال كانت سيارات أو قيادة وقم بالنقر عليها.
- يجب أن تقوم بكتابة الرقم القومي الخاص بك داخل المربع المخصص له.
- قم بالنقر على كلمة تفاصيل المخالفة حتى يظهر لك كافة المخالفات التي قمت بها سواء كان بحديها الأقصى والأدنى.
- يجب أن تقوم بالنقر علي خانة “الموافقة” علي الشروط الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، ثم قم بالنقر على خانة «إرسال».
- في الخطوة التالية سوف يظهر أمامك الإيصال الخاص بعملية التظلم يحتوى على رقم الطلب لا بد من الاحتفاظ به حتى تقوم بمتابعة النتيجة.
- بعد فترة تتراوح أقل من 24 ساعة سيتم إرسال تحتوى على نتيجة التظلم.