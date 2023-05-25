“عاجل” حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية على قنوات تليجرام .. شاومينج يعود من جديد!

تداولت العديد من الأخبار في الساعات الأخيرة حول تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية، مما جعل الكثير يتسائلون عن حقيقة الأمر، خاصة أنك الاختبارات الخاصة بالشهادة الإعدادية قد تمت في مستوى عالي من حيث تأمين اللجان والاجراءات المشددة، لك على الرغم من ذلك تداولت صفحات الغش الالكتروني صوراً من اسئلة امتحانات للصف الإعدادي.

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية

وكانت قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور مسربة من امتحانات الصف الثالث الإعدادي في كافة المحافظات، بعد ان تم نشر امتحانات اللغة العربية، الجبر والاحصاء، واللغة الأجنبية الأولى عبر صفحاتها، بعد دقائق من دخول الطلاب للجان، مما جعل المثير من الأقاويل تنتشر ان تلك الصور المسربة من الامتحانات، لذلك سارعت وزارة التربية والتعليم بتوضيح الأمر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خلال بيان رسمي موضحه أن ما تم تداوله ما هو الا بعض النماذج الاسترشادية فقط.

نتيجة الشهاد الإعدادية 2023

ولمعرفة نتيحة الشهادة الاعدادية فور اعتمادها من قبل مديريات التربية والتعليم، عليك اتباع الخطوات التالية: