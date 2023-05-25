“شاومينج” .. يقوم بـ تسريب امتحان الدراسات الصف الثالث الإعدادي على القنوات الخاصة به!! تعرف على التفاصيل

قام بالبحث عن تسريب امتحان الدراسات الصف الثالث الإعدادي كثير من الطلبة والطالبات، فمن الجدير بالذكر أن هناك صفحات تدعى بصفحات شاومينج، إذ أن تلك الصفات تقوم بشكل مستمر بتسريب الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الإعدادي لجميع المحافظات، وذلك قبل حلول موعد الامتحانات بيوم واحد فقط، لذا ففي كل عام، بالتحديد مع بداية امتحانات الصف الثالث الإعدادي، يتم البحث بشكل مستمر عن تسريب تلك الامتحانات.

تسريب امتحان الدراسات الصف الثالث الإعدادي

بحث الطلاب عن تسريب امتحان الدراسات الصف الثالث الإعدادي ، حيث أن العديد من الطلبة والطالبات بالصف الثالث الإعدادي يقومون بالبحث عن تلك الامتحانات المسربة، لكن من الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم ذكرت أن تلك الامتحانات ليس لها أية أساس من الصحة، إذ أن كل ما يتم تداوله بشأن هذه الامتحانات ليس صحيحًا. وجميع تلك الامتحانات تكون فقط بغية تشتيت الطالب على المذاكرة، ومن المعروف أن من بين الامتحانات التي تم تسريبها من جانب صفحات شاومينج الموجودة على التليجرام هو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، لكن الوزارة كما قلنا قالت إنه ليس الامتحان النهائي غلى الإطلاق.

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي

بينت وزارة التربية والتعليم حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي، إذ أنها قالت إنه ليس هناك أية امتحانات مسربة، وما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من شأنه فقط أن يشتت الطالب، وكذلك يقوم بإبعاده عن المذاكرة، إذ أنها قالت إن الامتحانات الخاصة بها لم يتم تسريبها من جانب صفحات شاومينج وما شبه ذلك.