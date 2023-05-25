استعلم دلوقتي على نتيجة الصف الأول الإعدادي بعد ظهورها على الموقع الرسمي 2023 ” من هنا” مباشرة

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الصف الأول الاعدادي من خلال رابط البوابة الإلكترونية، وذلك بعدما كثرة التساؤلات من الطلاب وأولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للأطمئنان على نتائج ابنائهم، حيث تسعى الوزارة جاهدة إلى تسهيل كافة الإجراءات على المواطنين لتوفير الوقت والجهد لهم.

نتيجة الصف الأول الإعدادي

قامت وزارة التربية والتعليم بوضع لينك خاص لمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي مبينة الخطوات التي يجب إتباعها للحصول عليها، كما وضحت أن الرابط المعلن ليس لنتيجة الصف الاول فقط بل مخصص لسنوات النقل جميعاً والشهادة الاعدادية أيضاً ليشمل كافة المحافظات المصرية، فكل ما يحتاج ولي الأمر أو الطالب هو إتباع الخطوات وإحصار الرقم القومي الخاص بالطالب المدون بشهادة الميلاد وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

أولا قم بالدخول على موقع البوابة الإلكترونية من خلال الرابط الآتي http://www.cairo.gov.eg/ar/pages/default.aspx .

قم باختيار خدمات التعليم الأساسي ومن ثم قم بالنقر على مربع “نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي”.

في الخطوة التالية قم بكتابة الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد الخاص بالطالب.

يجب أن تقوم بتحديد العام الدراسي والسنة الدراسية.

وفي النهاية قم بالنقر على خانة عرض النتيجة.

اجمالي مجموع المواد الدراسية

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن المجموع الخاص بالمواد الدراسية مع اجمالي عدد المواد، حيث ردت الوزارة أن إجمالي المجموع الخاص بهم ليشمل الآتي: