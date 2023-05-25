سعر الكيلو الواحد أقل من 70 جنية!! تعرف على اسعار بورصة الدواجن اليوم 25 مايو 2023

ظل كثير من الأشخاص يبحثون عن اسعار بورصة الدواجن اليوم 25 مايو ، إذ أن أسعارها بصورة متواصلة تتغير كل يوم، إذ أن سعر الفراخ، وكذلك الكتاكيت، وغيرهم يتغير سعرهم باستمرار، ومن الجدير بالذكر أنه فيما يلي سوف نتعرف معًا على أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق من 25 مايو 2023م، مقارنًة بأسعار أمس الأربعاء الموافق من 24 مايو 2023م.

اسعار بورصة الدواجن اليوم 25 مايو

في الحقيقة أن اسعار بورصة الدواجن اليوم 25 مايو جاءت اليوم الخميس 25 مايو 2023م، مستقرة إلى حد كبير، إذ أنها سجلت التالي:

وصلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 25 مايو 2023م، لما يقرب من حوالي 64 و66 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن ثمن كيلو الفراخ الساسو سجل اليوم الخميس الموافق من 25 مايو 2823م، لما يقرب من حوالي 70 و71 جنيهًا مصريًا.

كما أن سعر كيلو الفراخ البلدي سجل اليوم الخميس الموافق من 25 مايو 2023م، لما يقرب من حوالي 90 و95 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن سعر كيلو الأمهات البيضاء سجلت اليوم الخميس 25 مايو 2023م، ما يقرب من حوالي 57 و58 جنيهًا مصريًا.

أسعار الكتاكيت اليوم 25 مايو 2023

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 25 مايو 2023، لتسجل ما يلي: