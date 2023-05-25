الاسعار في النازل!! اسعار اللحوم اليوم 25 مايو 2023 تسجل 240 للكيلو الواحد!!

حتى الآن يستمر البحث عن اسعار اللحوم اليوم 25 مايو من قبل كثير من الأشخاص، إذ أن سعر اللحوم يتغير بصورة متواصلة، فكل يوم يكون بسعر متباين عن السعر الذي يكون باليوم السابق له، لهذا ففي هذا المقال سوف نتعرف معًا على تلك الأسعار الخاصة باللحوم لهذا اليوم الخميس الموافق من 25 مايو 2023م، في السطور القليلة المقبلة.

اسعار اللحوم اليوم 25 مايو

شهدت اسعار اللحوم اليوم 25 مايو استقرار واضح، إذ أنها سجلت التالي:

وصل سعر لحم بالعظم اليوم الخميس الموافق من 25 مايو 2023م، لما يقرب من حوالي د 245 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد.

كذلك أن دوش ملبس وصل لما يقرب من حوالي 280 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد.

هذا بجانب أن ريش سن بلغت سعرها لما يقرب من حوالي 300 جنيهًا مصريًا للكيلو.

كما أن قشرة لوح وصل سعرها اليوم الخميس الموافق من 25 مايو 2023م، لما يقرب من حوالي 310 جنيهًا مصريًا للكيلو.

أسعار فواكه اللحوم

كما ذكرنا أن أسعار اللحوم اليوم الخميس الموافق من 25 مايو 2023م، استقرت، لتسجل التالي: