مسلسل جول جمال 8 Gülcemal مترجم بالعربي : هل يستسلم جمال ويغادر المدينة؟

مسلسل جول جمال 8 Gülcemal

تدور احداث مسلسل جول جمال عن ابن هجرته والدته وهو طفل صغير لا يدرك شئ ويعي اي شيء في هذه الدنيا، وأثر ذلك كان قويًا حيث تحول إلى وحش مظلم وبات لا يهاب شئ، وخلال أحداث المسلسل يلتقي جمال بديفا التي تبدل حاله من الكراهية والظلام إلى الحب أثناء تعاملها معه، وينشأ بينهما صراع بين الكراهية والحب والخوف والأمان والكثير من الاحداث القوية التي ينتظرها الجميع بالحلقات القادمة للحوش الذي تحول إلي طائر في مسلسل جول جمال.

أبطال مسلسل Gülcemal

مسلسل جول جمال Gülcemal من بطولة نخبة كبير من النجوم المعروفين في تركيا ابرزهم اميليس سيزن، وأيضا مراد أونالميش، بالاشتراك مع سما كيجيك، مع ساميت كان كويوكو، أيضا يضم العمل إيلاي إركوك والعديد من النجوم الاخرين التي تشارك بالعمل.

موعد عرض مسلسل جول جمال

يعرض مسلسل جول جمال عبر فضائية FOX التركية كل أسبوع يوم الخميس في تمام الساعة 20.00 بتوقيت تركيا.