عاجل.. ارتفاع سعر الحديد اليوم 25 مايو 2023 الموافق الخميس !! ليكون بهذا السعر

ارتفعت معدلات البحث عن سعر الحديد اليوم 25 مايو ، في محركات بحث Google، وهذا من قبل أشخاص كثيرة، إذ أنه باستمرار يكون سعر الحديد متباين، ومن المعروف أن جميع الأشخاص الذين يرغبون في البناء، يبحثون باستمرار عن سعره، فهو أساسي في مواد البناء، لهذا فسعره اليوم الخميس الموافق من 25 مايو 2023م، سوف نرفقه لكم بالسطور القليلة المقبلة.

سعر الحديد اليوم 25 مايو

شهد سعر الحديد اليوم 25 مايو ارتفاع بشكل ملحوظ اليوم الخميس الموافق من 25 مايو 2023م، إذ أنه سجل التالي:

بلغ ثمن طن الحديد الاستثماري اليوم الخميس الموافق من 25 مايو 2023م، لما يقرب من حوالي 39666 جنيهًا مصريًا، وذلك بارتفاع حوالي 310 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن ثمن طن حديد عز بلغ اليوم الخميس 25 مايو 2023م، لما يقرب من حوالي 39382 جنيهًا مصريًا، وذلك بزيادة حوالي 250 جنيهًا مصريًا.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر الحديد اليوم كما قلنا ارتفاع واضح للغاية، حيث أن ذلك عند مقارنته بأسعار أمس الأربعاء الموافق من 24 مايو 2023م، وذلك بمختلف الأنواع، حيث أنه سجل ليكون اليوم الخميس 25 مايو 2023م، ما يلي: