تراجع كبير في اسعار مواد البناء!! تعرف على سعر الاسمنت اليوم 25 مايو 2023 الخميس

اعتنى بالبحث عن سعر الاسمنت اليوم 25 مايو كثير من الأناس، إذ أن الأسمنت واحدًا من مواد البناء المهمة للغاية، ويريد معرفة سعره عدد كبير للغاية من الأشخاص المهتمون بمواد البناء، إذ أن ثمنه يكون متغير باستمرار، فكل يوم يكون بسعر وثمن جديد، لهذا فسوف نتعرف معًا على سعر الأسمنت اليوم الخميس الموافق من 25 مايو 2023م، وذلك مقارنًة بسعره أمس الأربعاء الموافق من 24 مايو 2023م.

سعر الاسمنت اليوم 25 مايو

لقد شهد سعر الاسمنت اليوم 25 مايو انخفاضًا بشكل ملحوظ، وهذا عندما نقوم بمقارنة أسعاره اليوم الخميس الموافق من 25 مايو 2023م، بأسعار أمس الأربعاء الموافق من 24 مايو 2023م، حيث أنه جاء ليسجل هذا البوم الخميس، ما يلي:

وصل سعر أسمنت النصر اليوم الخميس الموافق من 25 مايو 2023م، لما يقرب من حوالي 1735 جنيهًا مصريًا للطن الواحد.

هذا بجانب أن ثمن أسمنت الفهد جاء اليوم الخميس الموافق من 25 مايو 2023م، لما يقرب من حوالي 1718 جنيهًا مصريًا للطن الواحد.

كذلك أن سعر أسمنت المعلم انخفض اليوم ليسجل ما يقرب من حوالي 1745 جنيهًا مصريًا للطن الواحد.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 25 مايو

شهدت أسعار الأسمنت انخفاض ملحوظ اليوم كما ذكرنا ليسجل التالي: