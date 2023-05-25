“البنك المركزي المصري” يسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 25 مايو 2023 الخميس

كما نعلم جيدًا أن سعر الدولار يكون متغير باستمرار، كذلك أنه يتوقف عليه الكثير من الأسعار الأخرى، لهذا يتم البحث بشكل مستمر من جانب كثير من الأشخاص عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 25 مايو ، ففي الفترة السابقة شهدت سعر الدولار ارتفاعًا كبيرًا، وبشكل ملحوظ للغاية، لهذا فما هو سعره اليوم الخميس 25 مايو 2023؟ هذا ما سوف نقوم بالتعرف عليه في السطور القليلة المقبلة بشكل من التفصيل والاهتمام.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 25 مايو

لقد استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 25 مايو ، إذ أنه سجل ليكون كما يلي:

بلغ سعر الدولار اليوم الخميس 25 مايو 2023م، مقابل الجنيه المصري، بمصرف أبوظبي الإسلامي لما يقرب من حوالي 30.9 جنيهًا مصريًا للشراء، وكذلك لما يقرب من حوالي 30.95 جنيهًا مصريًا للبيع.

كذلك أن سعر الدولار اليوم الخميس 25 مايو 2023م، بلغ سعره أمام الجنيه المصري لما يقرب من حوالي 30.88 جنيهًا مصريًا للشراء، وما يقرب من حوالي 30.95 جميعًا مصريًا للبيع، وذلك في “ميد بنك”.

هذا بجانب أن سعر الدولار اليوم الخميس 25 مايو 2023م، بلغ أمام الجنيه المصري ببنوك القطاع الخاص لما يقرب من حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا للشراء، وما يقرب من حوالي 30.95 جنيهًا مصريًا للبيع.

أسعار الدولار اليوم الخميس 25 مايو 2023

جاءت أسعار الدولار اليوم مستقرة، عند المقارنة بأسعار أمس الأربعاء الموافق من 24 مايو 2023م، لتسجل التالي: