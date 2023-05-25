أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

يمكن التقديم للحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق عن طريق الإنترنت عبر منصة مظلتي ، ومن خلال المنصة، يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

وفيما يلي خطوات التحقق من أسماء المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 دفعة 9 :

اذهب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

أدخل رمز التحقق المعروض على الصفحة

ثم انقر علي -الوصول إلى الخدمات الإلكترونية-.

اختر خيار عرض أسماء المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية.

ما هي الخطوات اللازمة لتقديم طلب للحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق؟

يمكن تقديم طلب للحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق من خلال الخطوات التالية:

التسجيل على منصة مظلتي الإلكترونية للحماية الاجتماعية.

تحميل استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر وفق قانون رقم 11 لسنة 2014.

تقديم الاستمارة المعبأة مع المستندات الثبوتية المطلوبة، والتي تشمل بطاقة الهوية المدنية وصورة حديثة لرب الأسرة، وتأييد سكن.

تقديم المستندات الإضافية المطلوبة حسب الحالة الاجتماعية للمتقدم، مثل شهادة الوفاة للأرامل، وقرار الطلاق للمطلقات، وقرار حضانة للأطفال إذا كانوا في حضانتها، وغيرها.

التأكد من تاريخ الميلاد عند ظهور الاسم عند الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على منصة مظلتي.

يجب الإشارة إلى أن هذه الخطوات قد تختلف قليلاً حسب الحالة الاجتماعية للمتقدم، ويمكنك الاطلاع على المزيد من التفاصيل فيما يلي:

ما هي شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق؟

لبرنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق معايير أهلية معينة يجب استيفاؤها حتى يتم قبول المتقدمين في البرنامج.

فيما يلي شروط القبول في البرنامج حسب أخر التحديثات:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون لمقدم الطلب عائلة مكونة من أربعة أفراد أو أكثر.

تتراوح أعمار المتقدمين الذكور بين 18 و 60 عامًا، بينما تتراوح أعمار المتقدمين من الإناث بين 15 و 55 عامًا.

يجب ألا يكون لدى المتقدم أي أصول شخصية أو تأمين صحي أو ضمان اجتماعي.

أن يكون المتقدم مسجلاً في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

يجب على مقدم الطلب تقديم بطاقة موحدة أو بطاقة هوية مدنية سارية المفعول لرب الأسرة وأفرادها، إلى جانب صورة حديثة لرب الأسرة.

يجب على مقدم الطلب تقديم دليل على الإقامة.

من المهم ملاحظة أن استيفاء هذه الشروط لا يضمن القبول في البرنامج ، حيث قد تكون هناك عوامل أخرى يتم أخذها في الاعتبار أثناء عملية الاختيار.

ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية في العراق؟

للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق ، مطلوب وثائق معينة. فيما يلي المستندات المطلوبة للتسجيل:

البطاقة المدنية أو البطاقة الموحدة لرب الأسرة وأفرادها مع صورة حديثة لرب الأسرة.

إثبات الإقامة.

بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، إثبات الأهلية بموجب القانون رقم 38 لسنة 2013.

للأرامل شهادة وفاة الزوج مع صورة قيد من مديرية الأحوال المدنية.

بالنسبة للمطلقات، وثيقة طلاق نهائية وصورة تسجيل من مديرية الأحوال المدنية وقرار حضانة للأطفال إذا كانوا في حضانتها.

صورة تسجيل تؤكد حالتها الاجتماعية للنساء العازبات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 35 و 55 سنة.

بالنسبة للأشخاص غير القادرين على العمل بسبب المرض، قرار طبي يفيد بعدم قدرتهم على العمل، وكذلك بالنسبة لكبار السن، أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكبر للرجال و 55 عامًا أو أكبر بالنسبة للنساء.

بالنسبة للأيتام، شهادة وفاة لكلا الوالدين أو إثبات فقدانهم، وكذلك عقد زواج الأم مع شهادة ولاية من المحكمة المختصة لذوي الأسرى أو المعتقلين قرار نهائي بالدرجة.

من المهم ملاحظة أن المستندات المطلوبة قد تختلف تبعًا للظروف المحددة لمقدم الطلب، وقد يتم طلب مستندات إضافية أثناء عملية تقديم الطلب.