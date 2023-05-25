كشوف PDF.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 العراق عبر منصة مظلتي

شهدت الساعات الماضية الاعلان عن الدفعة الاولى من اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 حيث تم الاعلان عنها بشكل رسمي عبر منصة مظلتي الالكترونية التابعة لوزارة العمل العراقية، وقد كشفت الوزارة أن قريبا سيتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الثانية، وذلك خلال أسبوعين كحد أقصى، وقد ضمت اول دفعة أكثر من 121 ألف مستفيد ومستفيدة من جميع المحافظات، واليكم رابط منصة للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، فتابعونا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

يمكنك فورا الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 عبر منصة مظلتي من خلال اتباع خطوات بسيطة، وادخال البيانات المطلوبة فقط، اتبع الخطوات التالية:

الدخول لرابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.

الضغط على زر استعلام عن الوجبة التاسعة.

أكتب رقم البطاقة الذكية الخاصة بك.

تأكد منه واضغط على زر بحث أو استعلام للبحث عنك في قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية العراق 2023

ولابد من أن تتوافر بك عدة شروط حتى تحصل على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، وهي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون مقيم داخل العراق.

لا يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم قادراً على العمل أو لديه مصدر رزق آخر.

يجب أن يكون الشخص المتقدم في حالة اجتماعية تحتاج إلى الرعاية والدعم.

مميزات برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

يركز برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق على تقديم الدعم للأفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة. هذا الدعم يتمثل في: