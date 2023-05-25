عامل كم والي أين!!.. سعر الدولار الان في السوق السوداء “مصر” بعد حسم البنك المركزي

شهدت سعر الدولار الان الأمريكي استقرارًا أمام الجنيه المصري، حيث بقي سعر الصرف ثابتًا بعد فترة استقرار استمرت لمدة شهرين ونصف الشهر، ولا يزال هذا الاستقرار قائمًا حتى الآن، وذلك بفضل قرار المركزي المصري الأخير بتثبيت أسعار الفائدة؟ وبلغت قيمة الدولار الأمريكي متوسطًا 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان في البنوك

تم الاحتفاظ بثبات سعر الدولار الان في بنك مصر أمام الجنيه المصري:

حيث سجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بالبنك الأهلي المصري فقد استمر سعر الأخضر اليوم في الحفاظ على استقراره أمام الجنيه المصري:

حيث بلغ 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

ظل سعر صرفه اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي ثابتًا أمام الجنيه المصري:

حيث سجل 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق ببنك بلوم مصر، تم الإبقاء على سعره اليوم ثابتًا أمام الجنيه المصري:

حيث بلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

واستمر سعره اليوم فى البنك المصري الخليجي في الاستقرار أمام الجنيه المصري:

حيث سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر صرفه اليوم في بنك البركة أمام الجنيه المصري:

حيث بلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق ببنك الكويت الوطني، تم الحفاظ على سعره اليوم ثابتًا أمام الجنيه المصري:

حيث سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الان في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري:

حيث بلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

شهد سعر صرف الأخضر اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر استقرارًا أمام الجنيه المصري:

حيث سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أما فيما يتعلق ببنك الإسكندرية، فقد سجل سعر الأخضر اليوم استقرارًا أمام الجنيه المصري:

حيث بلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

سجل سعر الدولار الان الأمريكي في السوق السوداء قيمة تقدر بحوالي 37.00 جنيه للشراء، وهذا يعني زيادة تقدر بنحو 6.10 جنيه عن السعر الرسمي المعتمد.

وبالنسبة لسعر البيع، بلغ حوالي 37.50 جنيه، وهذا يعني زيادة تقدر بحوالي 6.60 جنيه عن السعر الرسمي المعتمد.