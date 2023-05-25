ظهرت الآن results نتيجة أولي وثانية إعدادي محافظة القاهرة الترم الثاني عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

نتيجة الترم الثاني 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة، تعلن اليوم الخميس مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، نتيجة أولي وثانية إعدادي الترم الثاني عبر الموقع الرسمي لبوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكتروني بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في المدارس، وإتاحة النتيجة لأبنائنا الطلاب والطالبات في جميع الصفوف بمرحلة التعليم الأساسي وخلال السطور التالية نستعرض معكم متابعينًا الأعزاء خطوات الإستعلام عن نتيجة أولي وثانية إعدادي محافظة القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس.

نتيجة أولي وثانية محافظة القاهرة 2023

وأعلنت الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، علي مواقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك”، في بيان رسمي لها، إعلان نتائج الترم الثاني 2023 بالقاهرة لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثاني الإعدادى، مشيرة إلي إنه سيتم إعلان النتيجة اليوم الخميس الموافق 25 مايو 2023 في تمام الساعه الثانية عشرة ظهرًا علي الموقع الإلكتروني الذي سيتم تفعيله رسميًا للطلاب في مرحلة إتمام التعليم الأساسي.

بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة 2023

وإليكم خطوات الإستعلام عن نتيجة صفوف النقل 2023 الترم الثاني عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي التي ستعلن عليها النتيجة اليوم الخميس من خلال إتباع الخطوات التالية لمعرفة النتيجة وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي.

ثانيًا: ثم عليك اختيار المرحلة الاستعلام عن النتيجة النقل للتعليم الأساسي.

ثالثًا: ثم عليك القيام بإدخال الرقم القومي للطالب.

رابعًا: ثم عليك اختيار المرحلة الدراسية سواء الابتدائية أو الإعدادية.

خامسًا: ثم عليك اختيار الصف الدراسي من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

سادسًا: ثم عليك اختيار العام الدراسي 2022-2023.

سابعًا: ثم عليك اختيار الفصل الدراسي آخر العام.

ثامنًا: ثم عليك القيام باختيار عرض النتيجة.