results ظهرت نتيجة الصف الرابع الإبتدائي القاهرة الترم الثاني 2023| نتيجة 4 ابتدائي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة

نتيجة الصف الرابع الإبتدائي القاهرة الترم الثاني 2023، نتيجة 4 ابتدائي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة، بدأت عمليات البحث في التزايد من أبنائنا التلاميذ وأولياء الأمور علي مؤشرات بالتزامن مع إعلان الصفحة الرسمية لبوابة نتائج التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة علي مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، إعلان نتيجة الصفوف الرابع والخامس والسادس والأول والثاني الإعدادي، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا علي الموقع الإلكترونية وإتاحة النتيجة عبر الموقع الإلكتروني، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الترم الثاني محافظة القاهرة برقم الجلوس والرقم القومي.

نتيجة الصف الرابع الإبتدائي محافظة القاهرة 2023

أدي الآلاف من التلاميذ في الصف الرابع الإبتدائي بمحافظة القاهرة، في مطلع الشهر الجاري إمتحانات الفصل الدراسي الثاني في المدارس والتي عقدت وسط إجراءات إحترازية مشددة من جانب مديرية التربية والتعليم في القاهرة بالتنسيق مع الصحة وحيث سارت الإمتحانات دون أي شكاوي من أبنائنا التلاميذ في رابعة إبتدائي وتعلن اليوم نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الترم الثاني محافظة القاهرة إلكترونيًا وفي المدارس وفق ما أعلنت الصفحة الرسمية التابعة لبوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة.

رابط نتيجة الصف الرابع الإبتدائي القاهرة الترم الثاني 2023

وإليكم متابعينًا الأعزاء خطوات الإستعلام نتيجة الصف الرابع الإبتدائي القاهرة 2023 الترم الثاني عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي أو من هنــــــــــا .

أو من . ثم اختيار المرحلة الاستعلام عن النتيجة النقل للتعليم الأساسي.

وعليك إدخال الرقم القومي للطالب.

وعليك اختيار المرحلة الدراسية سواء الابتدائية أو الإعدادية.

وعليك اختيار الصف الدراسي من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

ثم عليك اختيار العام الدراسي 2022-2023.

واختيار الفصل الدراسي آخر العام.

واخيرًا اختيار عرض النتيجة.

وكما تعلن بوابة نتائج التعليم الأساسي، اليوم الخميس، نتائج صفوف النقل لمراحل التعليم الأساسي في محافظة القاهرة عبر الموقع الإلكتروني.