” هُنا نتيجتك “.. رابط نتيجة الصف الخامس والسادس الإبتدائي محافظة القاهرة الترم الثاني 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

نتيجة الصف الخامس والسادس الإبتدائي محافظة القاهرة، من أكثر الكلمات بحثًا علي مؤشرات جوجل خلال الساعات الماضية من التلاميذ في المرحلة الإبتدائية بعد إعلان الصفحة الرسمية لبوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن إعلان نتائج صفوف النقل الرابع الإبتدائي والخامس والسادس الإبتدائي والأول والثاني الإعدادي، عبر الموقع الإلكتروني اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الدخول علي رابط نتيجة الصف الخامس والسادس الإبتدائي محافظة القاهرة الترم الثاني 2023 برقم الجلوس والرقم القومي للإستعلام عن النتيجة.

نتيجة الصف الخامس والسادس الإبتدائي القاهرة 2023

وخلال الأيام الماضية أعلنت الكثير من المدارس في المحافظات علي مستوي الجمهورية، نتيجة الصف الخامس والسادس الإبتدائي الترم الثاني بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات وتسليم التلاميذ شهادات النجاح وتستعد خلال الدقائق القادمة مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة لإعلان نتيجة الصف الخامس والسادس الإبتدائي الترم الثاني 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

رابط الإستعلام نتيجة الصف الخامس والسادس الإبتدائي القاهرة الترم الثاني

نقدم لكم أعزائنا المتابعين في موقع البديل الإخباري، خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الخامس والسادس الإبتدائي محافظة القاهرة الترم الثاني 2023 من خلال الدخول علي رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي وهي كالتالي:

تسجيل الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي من هنا .

. اختيار المرحلة الاستعلام عن النتيجة النقل للتعليم الأساسي.

إدخال الرقم القومي للطالب.

اختيار المرحلة الدراسية سواء الابتدائية أو الإعدادية.

اختيار الصف الدراسي من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

اختيار العام الدراسي 2022-2023.

اختيار الفصل الدراسي آخر العام.

اختيار عرض النتيجة.

وتعلن مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية، نتائج صفوف النقل لمرحلة إتمام التعليم الأساسي ” المرحلة الإبتدائية “، اليوم الخميس عبر الموقع الإلكتروني.