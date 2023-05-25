Results ظهرت الآن نتيجة الصف الثاني الإعدادي محافظة القاهرة | نتيجة 2 إعدادي الترم الثاني عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

حالة من الترقب لأبنائنا الطلاب والطالبات في إنتظار إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي محافظة القاهرة الترم الثاني 2023، نتيجة 2 إعدادي القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي التي من المقرر أن تعلن في تمام الساعة الساعة الثانية عشر ظهرًا حسب ما أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة علي التواصل الإجتماعي في بيان رسمي لها، ونوضح لكم خلال هذه المقالة خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي القاهرة 2023

نتيجة الصف الثاني الإعدادي القاهرة، وكانت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة، قد نشرت بيانًا عبر الصفحة الرسمية «فيسبوك» للبوابة الإلكترونية للمحافظة، امس الأربعاء، وجاء نص البيان:” ترقب إعلان نتيجة الترم الثاني لسنوات النقل، (من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثاني الإعدادي)، غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا على التليفون الارضي 09000100، أو التليفون المحمول 5757، أو عن طريق المحادثة الآلية في اللينك التالي.

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي محافظة القاهرة الترم الثاني 2023

وانتهي الطلاب في الصف الثاني الإعدادي من امتحانات نهاية العام في مطلع الشهر الجاري، وبدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات تمهيدًا لإعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي محافظة القاهرة إلكترونيًا عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي محافظة القاهرة من خلال الدخول علي الرابط التالي:

الخطوة الاولي: تسجيل الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي.

الخطوة الثانية: اختيار المرحلة الاستعلام عن النتيجة النقل للتعليم الأساسي.

الخطوة الثالثة: إدخال الرقم القومي للطالب.

الخطوة الرابعة: اختيار المرحلة الدراسية سواء الابتدائية أو الإعدادية.

الخطوة الخامسة: اختيار الصف الدراسي من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

الخطوة السادسة: اختيار العام الدراسي 2022-2023.

الخطوة السابعة اختيار الفصل الدراسي آخر العام.

الخطوة الثامنة : اختيار عرض النتيجة.