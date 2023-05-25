بكم في البنك ؟ سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر الخميس 25-5-2023

سعر الدولار اليوم مصر في السوق السوداء، سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر، سعر الدولار الآن في مصر، بكم الدولار اليوم، وغيرها من العبارات البحثية التي تشتعل بها محركات البحث خلال الساعات الماضية، وبشكل خاص مع نهاية تعاملات الأسبوع الحالي، حيث يرتقب الكثير تحركات تداول العملات لمعرفة أسعار العملات أمام الجنيه المصري، وبشكل خاص أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر، حيث شهدت الورقة الخضراء ارتفاع في السوق الموازي بلغ 3 جنيهات أمام سعر الجنيه المصري، ومن خلال البديل نيوز نقدم لكم خدمة سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصري مقارنة ب سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بعد اجتماع البنك المركزي الأخير وتوقعات ب تعويم الجنيه خلال الأيام المقبلة.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم .. بدءَ من التعاملات الصباحية للبنوك المصرية، ضجت محركات البحث بعمليات بحثية من قبل مضاربي العملة بحثاً عن سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، للوقوف وتحديد سعر الدولار في السوق السوداء، ليأتي دور مالكي العملة الأمريكية في ترقب وانتظار إعلان أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء.

الدولار اليوم في مصر بكام؟ أسعار تداول العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري

سعر الدولار في السوق السوداء بمصر شهد تراجع بسيط مع بداية الأسبوع الحالي، حيث سجل سعر بيع الدولار في السوق السوداء 38 جنيه، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري قراره ب تثبيت سعر الفائدة على الاقتراض.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر

بكم الدولار الآن في السوق السوداء؟ صرح عدد كبير من المصادر وخبراء الاقتصاد في مصر، عن احتمالية إرجاء قرار تعويم الجنيه المصري حتى نهاية العام الميلادي الجاري، وهو الأمر الذي ساهم في كثرة معروضات الدولار في السوق السوداء وبالتالي تراجع سعر الدولار الامريكي في السوق السوداء قليلاً.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر شهد ارتفاعاً مع بداية تعاملات اليوم الخميس 25 مايو 2023 وسط توقعات بحدوث حالة من عدم الاستقرار، حيث ارتفع سعر الدولار 3 جنيها ليسجل 41 جنيهاً، فيما تخطي سعر الورقة الخضراء في بعض الأماكن 42 ونص.

سعر الدولار الآن في مصر بالبنوك المصرية

سعر الدولار في البنوك اليوم بمصر استقر بشكل ملحوظ، حيث شهد سعر تغير الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار والثبات وسجل سعر الدولار الآن في مصر :

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر، سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي الآن، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل الدولار، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الصرف في السوق الموازية يمكنكم متابعي البديل نيوز الاطلاع على أسعار تداول العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في السوق المصري، وبشكل خاص سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 25 مايو 2023.

شراء مبيع الفرق دولار أمريكي (USD): 40.30 41.00 0.00%

يورو (EUR): 43.39 44.15 0.00%

ليرة تركية (TRY): 2.02 2.06 0.00%

ليرة سورية (SYP): 1 1 0.00%

ريال سعودي (SAR): 10.76 10.94 0.00%

درهم إماراتي (AED): 10.97 11.17 0.00%

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