Results نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بالرقم القومي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

يواصل أبنائنا التلاميذ في المرحلة الإبتدائية في البحث علي مؤشرات جوجل عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة، وذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عبر الصفحة الرسمية لها علي فيس بوك، أنه سيتم إعلان نتيجة 5 ابتدائي اليوم الخميس الموافق 25 مايو الجاري، عبر رابط البوابة الإلكترونية التابعة لمحافظة القاهرة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 محافظة القاهرة

ونقدم لكم خلال هذه المقالة خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 محافظة القاهرة من خلال الدخول علي بوابة نتائج التعليم الأساسي محافظة القاهرة أو يمكن الإستعلام عن النتيجة من خلال الاتصال بالهاتف المحمول أو إرسال رسالة عبر الرقم 5757، والثانية من خلال التليفون الأرضي على الرقم 09000100 للحصول على النتيجة.

رابط الإستعلام نتيجة الصف الخامس الإبتدائي 2023 الترم الثاني

وإليكم متابعينًا خطوات معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة القاهرة 2023 بالرقم القومي من خلال الموقع الرسمي لبوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال إتباع الخطوات التالية لمعرفة نتيجة 5 إبتدائي الترم الثاني محافظة القاهرة وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

ثانيًا: اكتب الرقم القومي للطالب.

ثالثًا: اختر نتيجة الصف الخامس الابتدائي.

رابعًا: اختر المرحلة الابتدائية.

خامسًا: انقر على نتيجة الفصل الدراسي الثاني أو نهاية العام.

سادسًا: اضغط على أيقونة عرض النتيجة