ازاي تجيب نتيجتك!!.. إليكم رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الاساسي من الهاتف

بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني بدأ الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي، ومازالت عمليات تصحيح الاختبارات وعمليات التدقيق والمراجعة مستمرة إلى الآن وفور الانتهاء منها سيتم الاعلان عن النتيجة بحسب ما اعلنت عنه مديريات التربية والتعليم بعديد من المحافظات، وأكدت بأن النتيجة سوف تكون متاحة عبر بوابة التعليم الاساسي حتى يسهل على الطلاب الحصول على النتيجة، ونقدم اليكم عبر سطور المقال موعد النتيجة وخطوات الاستعلام عنها.

موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي

لم يتم تحديد موعد رسمي لظهور النتيجة ولكن من المتوقع ان تكون خلال الساعات القادمة وإذا تأخرت ستكون يوم السبت القادم الموافق 27 من مايو، حيث يتم اعلان النتائج أولًا عبر المواقع الالكترونية ثم توجد على لوحة الاعلانات بالمدرسة ووجهت الادارات التعليمية بعدم تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب تحت أي مسمي، وبحسب ما اعلنت عنه مديرية التعليم بمحافظة القاهرة والجيزة بأن نتيجة الصف الرابع للفصل الدراسي الثاني ستكون يوم السبت المقبل عبر بوابة التعليم الالكترونية للمحافظة حرصا على سلامة الطلاب ومنع الازدحام داخل المدارس.

ويتم الاعلان عن النتيجة على هيئة ألوان وليست درجات لأول مرة في صفوف النقل، حيث يعبر كل لون عن دلالة معينة نقدمها تباعا فيما يلي:

اللون الأزرق يشير الي اكتساب الطالب المهارة والمعرفة المطلوبة وفاق فيها التوقعات بنسبة (85 إلى 100%) في المادة الدراسية.

اللون الاخضر يدل على حصول الطالب في هذه المادة على نسبة (65 إلى 85%) وتحصل على المعرفة المطلوبة.

اللون الاصفر يعني تحصل على نسبة (50 إلى 65%) وبحاجة الي الدعم.

اللون الاحمر يوضح رسوب الطالب في هذه المادة ويحتاج للاعادة في الدور الثاني.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي

يتساءل الطلاب عن كيفية معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني، وهذا ما نقدمه خلال السطور القادمة: