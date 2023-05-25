لينك مباشر بوابة التعليم الأساسي الصف الرابع الابتدائي 2023.. هنا نتائج رابعه ابتدائي كل المحافظات اخر السنة

بوابة التعليم الأساسي الصف الرابع الابتدائي 2023، يترقب كل تلاميذ رابعه ابتدائي لجميع المحافظات موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي وفي المدارس، حيث أوشكت مراكز التصحيح على الانتهاء من أعمال الكنترول وجاري رفع كشوفات نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني محافظه القاهرة والإسكندرية والجيزة خلال 72 ساعه، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج رابعه ابتدائي الترم الثاني في محافظات الصعيد بداية الأسبوع المقبل.

بوابة التعليم الأساسي الصف الرابع الابتدائي 2023

تخصص بوابة نتائج التعليم الأساسي رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي يتم تفعيله عقب أن يوقع محافظ القاهرة كشوفات نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني وسيتم توافرها عبر البوابة من خلال الرقم القومي للطالب الموجود في شهادة الميلاد، وسوف نعرض لكم في نهاية التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بالرقم القومي عبر بوابة التعليم الأساسي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس

طبقا لما أكدته وزارة التربية والتعليم فأنه سيتم اعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي 2023 بالالوان وليس بالدرجات، وسوف يظهر للطالب لونه في كل مادة ولون فى المجموع الكلي، وفي حال حصول الطالب على اللون الاحمر فإنه بذلك راسب، واللون الأصفر يعني أنه ناجح، واللون الأخضر يعني أن تقدير الطالب جيد جدا واللون الأزرق يعني أن الطالب حصل على تقدير امتياز.

نتائج الصف الرابع الابتدائي بوابة التعليم الأساسي

بمجرد أن يتم تفعيل رابط نتائج الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي اتبع الخطوات التالية لمعرفة نتيجة رابعه ابتدائي الترم الثاني بمحافظة القاهرة: