HERE.. رابط التقديم علي وظائف النيابة العامة في السعودية 1444 من خلال الموقع الرسمي

تعلن النيابة العامة عن توافر وظائف مميزة للشباب الطموح في السعودية، حيث يمكنهم التقدم للعديد من الوظائف المختلفة في مختلف المجالات ومن الجدير بالذكر أن النيابة العامة تضم مجموعة من الأقسام والتخصصات، والتي تحتاج إلى موظفين مؤهلين مثل القانونيين والمحاسبين والمدققين وغيرهم يمكنك الاطلاع على تفاصيل التقديم علي وظائف النيابة العامة في السعودية 1444 من خلال تصفح الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة، واتباع الإرشادات.

التقديم علي وظائف النيابة العامة في السعودية 1444

تعد النيابة العامة في المملكة العربية السعودية من أهم الأجهزة القضائية والتي تستقل عن باقي الأجهزة الحكومية ,اليكم كيفية التقديم علي وظائف النيابة العامة في السعودية 1444.

يمكن للحاصلين على المؤهلات المطلوبة لهذه الوظائف التقدم عبر منصة جدارة الإلكترونية، والتي تسهل عملية التسجيل وتقديم الطلبات على الوظائف المعلن عنها.

تتوفر العديد من الوظائف الإدارية والتقنية والهندسية المعلنة من النيابة للرجال والنساء.

يجب على المتقدمين الدخول إلى المنصة الإلكترونية جدارة، وإنشاء حسابهم الخاص.

ثم يتم تسجيل الدخول ومطابقة البيانات الخاصة بالمتقدمين المسجلة في جدارة.

ومن ثم النقر على أيقونة التقديم على الوظيفة المرغوبة.

شروط التقديم في وظائف النيابة العامة 1444

على الراغبين في التقديم علي وظائف النيابة العامة في السعودية 1444 أن يكونوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو حاصلين على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم.

كما يجب أن تكون نسبة ترشيحهم لأعلى التخصصات الغير تربوية متوافقة مع المعايير المحددة في الشروط.

الحصول على درجة القدرات المعرفية، والوصول إلى المرتبة السادسة والسابعة والثامنة لتتمكن من التسجيل في الوظائف.

وفي حالة الحصول على الشهادة من خارج المملكة العربية السعودية، يتوجب على المتقدم تقديم معادلة الشهادة العلمية المعادلة، كشرط أساسي لقبول التسجيل.

مواعيد التسجيل والتقديم على وظائف النيابة العامة