يواصل الآلاف من التلاميذ في جميع ضواحي محافظة القاهرة، في البحث علي مؤشرات جوجل عن Results هُنا نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بالرقم القومي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي وذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم في القاهرة نتيجة صفوف النقل ( الرابع والخامس والسادس الإبتدائي والأول والثاني الإعدادي) عبر البوابة الإلكترونية وتفعيل الرابط الراسمي للإستعلام عن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي محافظة القاهرة بالرقم القومي من خلال الدخول علي الموقع.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بالرقم القومي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة، منذ قليل، وذلك بعد نوهت المحافظة إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة من خلال الاتصال بالتليفون الارضي 09000100 أو التليفون المحمول 5757.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بالرقم القومي

وإليكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة من خلال الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي وإتباع الخطوات التالية لمعرفة النتيجة التي أعلنت ظهر اليوم عبر الموقع الإلكتروني:

1- الدخول علي موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

2- عليك تحديد امتحانات العام الدراسي 2023.

3- ثم عليك القيام باختيار الصف الرابع الابتدائي من خانة الصف، وفي خانة الفصل الدراسي اختار الثاني.

4- كتابة البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس، مع مراعاة الدقة وكتابتها بأماكنها المحددة.

5- أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الخاصة به.

6- اضغط على استعلام.

7- عليك الانتظار لبعض الوقت إلى أن تظهر نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بمجرد اعتمادها وتحميلها علي الموقع الإلكتروني الخاص بنتائج التعليم الأساسي.