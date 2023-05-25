نزلت دلوقتي!! أحصل على نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة “من هنا” عبر البوابة الرئيسية للنتائج

عقب انتهاء طلاب سنوات النقل من أداء الامتحانات، تزايدت محركات البحث من أولياء الأمور عن نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة، حيث بدأت العديد من الإدارات التعليمية في الإعلان نت نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل حي كانت عملية التصحيح ومراجعة الدرجات ورصدها تتم أولا بأول في بعض الإدارات وفيما يلي سنتعرف على موعد إعلان نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة فتابعونا فضلاً.

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن ظهور نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة ابتداء من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي وذلك يوم الخميس الموافق 25 مايو ابتداء من الساعة الثانية عشر ظهراً و يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة بالطرق التالية:

الاتصال على الرقم( 09000100). أو من المحمول على رقم(5757). كما يمكن الحصول على النتيجة من خلال المحادثة الآلي عبر هذا الرابط .

رابط بوابة التعليم الأساسي القاهرة

حرصت وزارة التعليم على توفير رابط بوابة التعليم الأساسي لأولياء الأمور للحصول على نتيجة سنوات النقل بمحافظة القاهرة وذلك بعد أن انتهى الطلاب من أداء الامتحانات في الأسبوع الماضي ويمكن الحصول على النتيجة باتباع الخطوات التالية: