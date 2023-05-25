نزلت اسماء الوجبه التاسعه بالرعاية الاجتماعية “من هنا” عبر منصة مظلتي 2023

اسماء الوجبه التاسعه بالرعاية الاجتماعية يمكن الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق كما توجد العديد من الشروط المختلفة والمتنوعة الواجب توافرها من أجل القبول في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

اسماء الوجبه التاسعه بالرعاية الاجتماعية

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة التاسعة بالرعاية الاجتماعية بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

للاستعلام عن الوجبة التاسعة بالرعاية الاجتماعية يجب أن يتم الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://www.molsa.gov.iq/verify/index.php?url=/

سوف يتم ظهور العديد من الخانات الفارغة في القائمة الرئيسية نقوم من خلالها بإدخال رقم البطاقة الذكية والكود المرئي المكون من خمسة أرقام والعنوان واسم المستعلم في الأماكن الصحيحة لهم.

قم بعد ذلك بالضغط على كلمة تنزيل اسماء المشمولين في الوجبة التاسعة بالرعاية الاجتماعية وبعدها نقوم بالبحث عن الاسم رباعي عن طريق كتابته في مربع البحث.

نقوم بعد ذلك بالتأكد من تاريخ الميلاد عند ظهور الاسم.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

توجد العديد من الشروط المختلفة والمتنوعة الواجب توافرها من أجل القبول في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة وهذه الشروط هي: