“زيادة الأجور للموظفين” قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2023 !! تعرف على المزيد

قامت الحكومة المصرية بسن قانون جديد خاص بأمور قانونين العمل وتم إرسالها بشكل مباشر إلى مجلس النواب تناقش في الأمر، وتم وضع التفاصيل والضوابط التي تحدد السن المناسب للتقاعد العمال والعاملين في القطاع الخاص، وكذلك تم تحديد الحالات المسموح لها بمد فترة المعاش سنة كاملة بعد السن المحدد، وأيضاً تم تخصيص الفئات التي تتقاعد في تمام الـ60 من العمر، وشمل المشروع الجديد على جميع التفاصيل التي يجب استحقاقها العمال المتقاعدين بعد وصول سن المعاش، وكذلك الحوافز والمكافآت التي يتم فرضها.

قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2023

وفي المشروع الجديد حددت المكافأة أن تتم بواقع الحصَل علي أجر ½ شهر يتم حسابها على أساس اول 5 سنين من الخدمة، وكذلك أجر شهر كامل ولكن عن السنين التالية بعد الخمس سنين، ولذلك كان يجب على الحكومة والمجلس وضع جميع التفاصيل والضوابط بشكل منظم ومرتب يسهل على العاملين معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهم وبالأخص المغتربين على سن المعاش خلال الفترة القادمة، حيثُ سيتم تطبيق جميع الضوابط بحرص

ضوابط مشروع العمل الجديد 2023

وبعد جميع التفاصيل التي تم الاتفاق عليها من الدولة جاءت الضوابط الجديدة للمشروع كالتالي: