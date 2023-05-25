ابحث عن اسمك في قائمة المستفدين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 منصة مظلتي

تتجه أنظار الكثير من الراغبين في العراق بالوقت الحالي للحصول علي رابط الاستعلام عن أسماء المستفدين في الرعاية الاجتماعية للعام 2023 الدفعة الأولي عقب اعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعتماد أولي الدفعات، وتم نشر الاسماء في كشوفات بي دي اف ويمكن للجميع الأن الحصول عليها وتحملها حيث أعلنت وزارة العمل في العراق توفير الاسماء الباقية من المشمولين في الوجبة التاسعة الدفعة الثانية خلال الاسابيع القادمة ولم يتم تحديد موعد معين للإعتماد ومفترض ان يتم الكشف عنها خلال الاسابيع القادمة .

وتعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي مساعدة المواطنين بالوقت الحالي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اللبلاد من ازمة اقتصادية لذلك تسعي الدولة لمساعدة المواطنين في توفير اعانة مادية كل شهر يحصل عليها من أجل مجابهة الغلاء في السلع وغيرها، ويعمل برنامج الرعاية الاجتماعية علي محو الاثر السلبية في العراق وتعزيز الامان واعانتهم علي المعيشة بالوقت الحالي والحافظ علي سلامة الجميع .

الوجبة التاسعة والرعاية الاجتماعية

تهدف مبادرة الوجبة التاسعة توفير الدعم والرعاية الاجتماعية للمواطنين بالعراق التي تسحتق تلك الاعانة وذلك في حالة توافر الشروط التي وفرتها الدولة للمواطنين التي ترغب بالحصول علي الوجبة التاسعة بكل سهولة علي الجميع الاطلاع علي الشروط بدون عناء والتسجيل .

رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

الدخول إلى الصفحة الخاصة بوزارة العمل.

بعد ذلك يختار منصة مظلتي https://spa.gov.iq.

ثم اختيار قسم الرعاية الاجتماعية وتختار أيقونة أسماء المقبولين للرعاية.

قم بكتابة البيانات الخاصة بك ورقم البطاقة..

ثم قم بكتابة الكود المرئي الذي يظهر أمامك المكون من خمسة أرقام.

اضغط على تحميل كشوفات اسماء المشمولين فى الوجبة التاسعة.

ثم يجب عليك البحث بالاسم رباعي.

فور ظهور اسمك تأكد من صحة تاريخ ميلادك.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية 2023