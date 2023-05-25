هنا رابط بوابة التعليم الأساسي نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني لكل المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

بوابة التعليم الأساسي الصف السادس الابتدائي 2023، أعلنت مصادر من مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أنه سيتم تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي عبر بوابة التعليم الأساسي بمجرد أن يتم توقيع كشوفات درجات نتائج سنه سته ابتدائي من جانب محافظ القاهرة، وقبل توزيعها في المدارس وسوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظه القاهره عبر بوابة التعليم الأساسي.

بوابة التعليم الأساسي الصف السادس الابتدائي 2023

انتهت امتحانات نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني لجميع المحافظات منذ يوم 11 مايو بمختلف المحافظات، ولم تسجل أي شكاوي من جانب التلاميذ وأعرب الطلاب عن سعادتهم من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ولهذا من المتوقع أن تسجل نسب نجاح نتائج سته ابتدائي الترم الثاني نسب نجاح اعلي من العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي خلال الأسبوع المقبل.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بوابة التعليم الأساسي

يمكنك أن تتبع عزيزي الطالب الخطوات التالية للتمكن من الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي:

زيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي.

الدخول على الخدمات التعليمية.

النقر على أيقونة نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.

كتابة الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد والمكون من 14 رقم.

اختيار المرحلة الابتدائية.

تحديد نتائج الصف السادس الابتدائي.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

اختر العام الدراسي.

انقر على زر عرض النتيجة.

نتائج سته ابتدائي 2023 محافظة القاهرة

كما توفر محافظة القاهرة خط ساخن يمكن طلاب سنوات النقل من الاستعلام عن نتائج الطلاب ونتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 من خلال الاتصال من اي خط أرضي على رقم 09000100، وقيام الطالب بتسجيل رقم الجلوس والرقم القومي والاستماع إلى نتائج الطلاب.