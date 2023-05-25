“أدخل حالًا” الآن نزلت نتائج البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة .. أستعلم عنها الآن 2023

استمر بحث عدد كبير من الطلبة والطالبات عن رابط نتائج البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة ، إذ أن ذلك جاء بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم أن نتائج تلك المحافظة سوف تظهر بشكل إلكتروني من خلال هذا الرابط الخاص ببوابة التعليم الأساسي، إذ أن محركات بحث جوجل العالمية ارتفعت للغاية بتلك الفترة الجارية، بحثًا عن معرفة هذا الرابط، لذا سوف نوفره لكم في السطور القليلة المقبلة.

نتائج البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة

حتى الآن لم يتوقف البحث من جانب بكثير من الطلبة والطالبات عن رابط معرفة نتائج البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة ، إذ أن النتيجة سوف تظهر على هذا الرابط الخاصة ببوابة التعليم الأساسي المتاحة من جانب وزارة التربية والتعليم، إذ أنه من من المفترض أن تظهر عليها كل النتائج التي تتعلق بجميع الطلاب المقيدون بسنوات النقل، سواء المرحلة الابتدائية، أو كلًا من المرحلة الإعدادية، والثانوية.

رابط بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب

من الممكن حصول الطالب على النتيجة فور إعلان وزارة التربية والتعليم أن النتائج قد ظهرت على هذا الرابط، وتم بالفعل رفعها عليها، إذ أنه حينها يستطيع الطالب معرفة النتيجة بشكل سريع، بعد دخولك إلى هذا الموقع الإلكتروني، ومن ثم القيام بكتابة وتسجيل البيانات التي يتعلق به، من حيث المرحلة التعليمية، وأيضًا الصف الدراسي، بالإضافة إلى رقم الجلوس الخاص به، لتظهر في النهاية النتيجة أمامه بمختلف التفاصيل الخاصة بها، وذلك بكل الدرجات في جميع المواد التي تم تأديتها، وقام بدخولها في تلك السنة الدراسية 2023م، الفصل الدراسي الثاني.