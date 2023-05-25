Lïnk نتائج بوابة التعليم الاساسي|| نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2023 جميع الادارات بالتليفون ظهرت

تزايدت معدلات بحث الطلاب عن نتيجة الصف الثاني الاعدادي حيث يتساءل الطلاب عن موعد النتيجة، خاصة بعد انتهاء امتحانات التيرم الثاني منذ اسبوع تقريبا ولهذا اوضحت عدد من مديريات التربية والتعليم أن فور الانتهاء من تصحيح الأوراق ومراجعة الدرجات ثم اعتمادها يتم رفعها عبر البوابة الالكترونية للمحافظة، ويستطيع كل طالب العثور على النتيجة بكل سهولة من خلال بوابة التعليم الاساسي التابع لوزارة التربية والتعليم، ونستعرض معكم رابط نتيجة الفصل الثاني للصف الثاني الاعدادي عبر سطور مقالنا.

موعد نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2023

قامت الكثير من المحافظات بالفترة الاخيرة بالاعلان عن نتيجة صفوف النقل وخاصة الصف الاول والثاني الاعدادي والتي يمكن الاطلاع عليها في كشوف المدارس او عبر البوابة الالكترونية، ولاول مرة تكون نتيجة سنوات النقل عبر المواقع والتي سعت الوزارة لتطبيق ذلك في جميع المراحل التعليمية، ومازال تصحيح الاختبارات جاري في محافظات أخرى لم تعلن النتيجة بعد ولكن من الممكن ان تكون مع مطلع الاسبوع المقبل كما اعلنت عنه محافظة القاهرة التي حددت رابط رسمي لظهور النتيجة من خلاله.

اما عن توزيع درجات المواد الدراسية للفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثاني الاعدادي قد جاءت على النحو التالي:

اللغة العربية: 40 درجة.

الرياضيات: 30 درجة.

العلوم: 20 درجة.

اللغة الانجليزية: 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

التربية الدينية: 20 درجة.

تكنولوجيا المعلومات: 10 درجات.

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خطوات الاستعلام عن نتيجة التيرم الثاني للصف الثاني الاعدادي

يتساءل العديد من الطلاب واولياء الامور في الكثير من المحافظات عن كيفية معرفة نتيجة الصف الثاني الاعدادي وهذا ما نقدمه اليكم عبر سطور هذا المقال: