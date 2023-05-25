ازاي تعرف نتيجة الشهادة الابتدائية بالدرجات بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الاساسي

خلال الايام الاخيرة يواصل الطلاب البحث عن نتيجة الشهادة الابتدائية تزامنا مع انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي، وقد تم عقد الامتحانات في جميع المحافظات في الفترة ما بين 6 مايو حتى 15 من مايو، ويتساءل اولياء الامور عن موعد ظهور النتيجة وهذا ما نحاول توضيحه اليكم عبر موقعنا.

موعد نتيجة الشهادة الابتدائية 2023

اعلنت عدد من المحافظات في اول الاسبوع الجاري النتيجة عبر موقع بوابة التعليم الاساسي ويمكن الاطلاع عليها بكل سهولة ويوجد كشوف الدرجات حاليا في المدارس، اما في عدد من المديريات الأخرى لم تنتهي بعد عملية التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها ومازال العمل مستمر للانتهاء منها في أقرب وقت ثم يكون الاعتماد الرسمي وظهورها عبر مواقع التواصل والبوابة الالكترونية لكل محافظة، فيما اكدت وزارة التربية والتعليم بأن نتيجة الاختبارات تعتمد على الالوان والتي لكل منها دلالة معينة، وقامت بتوزيع الدرجات تبعا لضوابط ومعايير وضع الاختبار حيث تضاف درجات امتحانات الشهر وكذلك الحضور والمواظبة وجاء توزيع الدرجات على النحو التالي:

80 % من المجموع الكلي للمادة لاختبار نهاية العام.

10% لدرجات امتحان الشهر.

5% درجات الانشطة وأعمال السنة الدراسية.

5% درجات الحضور والسلوك.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية التيرم الثاني 2023

يبحث الطلاب عبر محركات البحث عن كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية، وقد حددت الوزارة موقعا الكترونيا لظهور النتيجة عليه بهدف التسهيل على الطلاب، ولمعرفة نتيجتك تابع الخطوات الاتية؛