PDF اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023، شهدت الأونه الاخيرة الكثير من العمليات البحثية من قبل المواطنين بالعراق عقب اعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توفير الكشوفات الخاصة بالدفعة الأولي في اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 والتي صدرت منذ عدة أيام في عدة محافظات والدفعة الثانية سوف يتم توفيرها قريبا، خاصة وأن مازالت أعمال فحص الاوراق الخاصة بالراغبين بالحصول عليها جارية حالياً وسوف تستغرق وقت في عملية الفحص .

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023

برنامج الرعاية الاجتماعية العراق التي اعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعي هذا البرنامج تم انشائة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل ومساعدة المواطنين علي المعيشة بالوقت الحالي، وجدير ان تقدم أكثر من 300 ألف راغب من أجل الحصول علي الرعاية بطلبات رسمية عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال الأشهر الماضية، وجدير ان عملية التسجيل كانت الكترونية وحالة من الترقب من أجل الحصول علي الرعاية الاجتماعية ونتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل الخاصة بالرعاية الاجتماعية “الوجبة التاسعة”.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

ويستطيع الجميع القيام بالإستعلام عن اسماء المستفدين من الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :-

قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اضغط على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

قم باختيار الوجبة التاسعة.

قم بادخال البيانات المطلوبة مثل رقم البطاقة.

قم بادخال الكود المرئي للتحقق من أنك انسان.

اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك كشوف المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

اضغط على أيقونة التحميل.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2023