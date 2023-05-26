رابط موقع ايجي بست 2023 Egybest مشاهدة فيلم كيرة والجن منصة شاهد vip كامل جودة عالية

مشاهدة فيلم كيرة والجن منصة شاهد vip، اعلنت المنصة الالكترونية السعودية خلال الايام الماضية عن طرحها للفيلم الذي حقق اعلي ايراد في تاريخ السينما في مصر والوطن العربي كيرة والجن المأخوذ من الرواية الشهيرة 1919 خلال الايام القادمة وسيكون متاح قريباً باعلي جودة، ويتوفر الفيلم بجودة جيدة علي موقع ايجي بست وايضا سيتوفر خلال الفترة القادمة بجودة اتش دي علي منصة شاهد vip ويمكن للجميع الأن تحميل الفيلم من موقع ايجي بست 2023 Egybest الذي يوفر الاعمال العربية والاجنبية حصرياً.

موقع ايجي بست 2023 Egybest

موقع ايجي بست 2023 Egybest ، ومن المفترض ان يطرح فيلم كيرة والجن في عيد الاضحي بالتحديد واعلنت المنصة ان الفيلم سيكون متوفر علي منصة شاهد في عيد الاضحي بجودة عالية ويمكن للجميع الاستمتاع بالفيلم .

ويعد موقع ايجي بست من المواقع العربية القوية التي توفر الاعمال الحصرية وجدير ان فيلم “كيرة والجن” الذي تدور احداثة عن رواية “1919”، للمؤلف الكبير أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

مشاهدة فيلم كيرة والجن منصة شاهد vip

وتدور أحداث فيلم كيرة والجن حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

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