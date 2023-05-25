ضبط تردد قناة طيور الجنة 2023 Toyor Aljanah على جميع الاقمار لمشاهدة اجمل البرامج واغاني الاطفال

يرغب الكثير من الأطفال وأولياء الأمور في معرفة تردد قناة طيور الجنة 2023 وذلك لاستغلال أوقات فراغهم فيما يفيدهم، حيث تقدم القناة محتوى هادف للأطفال من عمر عام حتى البلوغ، كما يمكن للكبار متابعة قناة طيور الجنة أيضًا والاستمتاع بصحبة أبنائهم، وخلال السطور القادمة سنتعرف على خطوات تنزيل واستقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 على الريسيفر الخاص بك.

تردد قناة طيور الجنة 2023

يمكنك استقبال تردد قناة طيور الجنة 2023 على كافة الاقمار الصناعية، خاصة وأنها تعد واحدة من أشهر القنوات التي يحرص الاطفال على متابعتها خاصة خلال أوقات اجازتهم، فهي تعمل على تسليتهم على مدار اليوم من خلال عرض مجموعة مميزة من البرامج والاغاني المناسبة لسنهم.

تردد قناة طيور الجنة 2023 عبر النايل سات

يمكن لكل مشتركي القمر الصناعي تنزيل تردد قناة طيور الجنة 2023 عبر النايل سات من خلال الآتي:

تردد القناة : 12685

معامل استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : ⅚.

معدل الترميز 27500.

الجودة: sd.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور الجنة 2023 عبر العرب سات

كما يمكنكم تنزيل تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي العرب سات وذلك من خلال الآتي:

تردد القناة : 11310.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب: عمودي.

كيفية تنزيل تردد قناة طيور الجنة 2023

يمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة لتنزيل تردد قناة طيور الجنة 2023 وهي كما يلي:

النقر على زر القائمة من الريموت كنترول أو “Menu”.

ستظهر قائمة خيارات، نقوم بالضغط على ضبط الترددات.

سيظهر زر ملون بجانب كلمة إضافة التي توجد أسفل الشاشة، نقوم بالضغط على هذا الزر الملون.

إدراج التردد ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز وكافة المعلومات الخاصة بالتردد التي ذكرناها سابقًا.

النقر على بحث.

النقر على بحث. الانتظار دقائق قليلة لتنزيل القناة على جهاز التلفزيون الخاص بك.

برامج قناة طيور الجنة

تقوم قناة طيور الجنة للأطفال بعرض مجموعة من البرامج إضافة إلى الأناشيد الدينية التي تعرضها.

ومن أهم هذه البرامج ما يلي: