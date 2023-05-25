أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والاخيرة بالعراق عبر spa.gov.iq بالخطوات

المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والاخيرة ، ولازال البحث قائم يوميا من قبل المواطنين بدولة العراق وذلك لرغبتهم في التعرف علي أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والاخيرة والتي تعد المره الاخيره التي ستقدم فيها وزارة العمل والشئون الاجتماعيه هذه الاعانة وذلك لمحدودي الدخل لمساعدتهم علي توفير حياة كريمة لاسرهم وخاصتا بعد تدهور الحاله الاقتصادية للكثير بسبب ما مر به العالم من مشكلات خلال الاونه الاخيره .

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية spa.gov.iq

اعلنت بالساعات الماضية ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت بنشر الأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وتم اعتماد ٢٠٠٠ في الدفعة الأولي واعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي اكمال الاجراءات لأكثر من (٢٠٠٠) يتيم كوجبة اولى لشمولهم بالحماية الاجتماعية.

داعياً الذين ظهرت اسماؤهم الى مراجعة اقسام هيئة الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات يوم الخميس 23-2-2023 لاكمال اصدار بطاقاتهم الذكية تمهيدا لصرفم اعاناتهم النقدية.

من جانبه اوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية د. احمد الموسوي ان الهيئة وحسب توجيهات السيد الوزير اكملت الاجراءات كافة لشمول اليتامى بالاعانات الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والاخيرة

ومن جانب اخر حددت الوزارة مجموعه هامة من الشروط التي يتم علي أساسها ادراج أسماء المقبولين بتلقي الدعم والتي سنستعرضها لكم من خلال السطور التاليه .

الجنسية العراقية لمقدم الطلب.

الإقامة الدائمة في العراق.

يتوجب أن يكون عدد المستفيدين المطلوبين للمساعدة في العائلة مؤهلاً بألا يقل عن أربعة.

تقدِّم البيانات مُسبقاً إلى دائرة الشؤون الاجتماعية في العراق.

عدم وجود أي شخص يعول الأسرة.

الذهاب إلى منصة مظلتي.

بعد ذلك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح في الأماكن المخصصة.

ثم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

وتحميل ملف كشوفات الأسماء بصيغة pdf والبحث عن اسم الشخص المتقدم.

يمكن للجميع الحصول علي أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والاخيرة بالعراق عبر spa.gov.iq من خلال اتباع الخطوات التي ستجدونها متوفرة عبر موقعنا البديل الذي يقوم بتوفير كل الاخبار الحصرية، وجدير أن تم اصدار الدفعة الأولي من الحاصلين علي الوجبة التاسعة وجاري حالياً توفير الدفعة الثانية وحتي الان تجري عملية فحص الملفات.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf