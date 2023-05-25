الآن شغال.. رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالاسم عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية

بدأ طلاب الصف السادس الابتدائي التمهيدي امتحانات نهاية العام الدراسي لعام 2023 يوم الأحد الماضي الموافق 21 من شهر مايو، لذلك يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023، فمن المقرر إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي فور اعتمادها من وزير التعليم العراقي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي، وكذلك على موقع نتائجنا الإلكتروني المخصص في إعلان نتائج جميع الطلاب.

رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

سينتهي طلاب الصف السادس الابتدائي التمهيدي من أداء امتحاناتهم يوم السبت القادم الموافق 27 من مايو والتي بدأت منذ خمسة أيام، فقد أدى الطلاب امتحان التربية الإسلامية في اليوم الأول الموافق 25 من مايو، وكان اليوم الثاني الموافق 22 من مايو من نصيب مادة اللغة العربية ، أما اللغة الإنجليزية فكانت في اليوم الثالث الموافق 23 من مايو، وأدى الطلاب امتحان مادة الرياضيات يوم الأربعاء، أما اليوم قبل الأخير وهو الخميس فقد أدى فيه الطلاب امتحان مادة الاجتماعيات.

وينهي الطلاب امتحاناتهم يوم السبت المقبل بمادة العلوم، وبعدها تبدأ أعمال التصحيح والمراجعة ثم إعلان النتائج.

ولهذا السبب قررت وزارة التعليم العراقية الإعلان عن رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 عبر موقعها الرسمي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023

من خلال رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم فور إعلانها في جميع المحافظات العراقية من خلال رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بتنفيذ بعض الخطوات وهي: