عاجل التعليم: ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم فقط بالهاتف الجوال او من خلال بوابة التعليم الاساسي “نتيجة 6 ابتدائي”

من المرتقب أن تُعلن نتيجة الصف السادس الابتدائي في الأيام القادمة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، وبعد أن يتم تأكيدها من قِبَل محافظي كل محافظة، وقد تم إنهاء امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي قبل عدة أيام وفقًا للجدول الزمني الذي حددته وزارة التربية والتعليم امتحانات سنوات النقل.

موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي

بمجرد الانتهاء من عملية تصحيح امتحانات نهاية العام للشهادة الابتدائية، ستتاح نتيجة الصف السادس الابتدائي للطلاب، سيتم توفير النتائج بواسطة المدرسة، حيث سيتم إعلان أسماء الطلاب الناجحين مع ذكر أسمائهم وأرقام جلوسهم في قوائم النجاح، ستحتوي هذه القوائم على تفاصيل النجاح في الفصل الثاني إجمالي درجات المواد النهائية.

سيتم توفير النتائج أيضًا عبر بوابة التعليم الأساسي، حيث ستكون متاحة بشكل رسمي وموثوق، وقد بدأت المدارس بنشر نتائج امتحانات الطلاب في مختلف المحافظات، وتم توفير قوائم الدرجات على منصات التواصل الاجتماعي، مثل Facebook، للمشاركة والاطلاع عليها.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

بإمكان أولياء الأمور وطلاب الصف السادس الابتدائي الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة: