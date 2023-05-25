هتقبض قبل العيد.. موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023 وقيمتها بعد الزيادة

بعد قرار رئيس الجمهورية بالزيادة الجديدة على المعاشات والتي تصل إلى 15% من قيمة المعاش لبعض الفئات فيبحث كل مستحقي المعاش عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023، وقد إزدادت الأسئلة المتعلقة بموعد صرف المعاشات بعد أن سمحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات بحصولهم على مستحقات المعاشات الشهرية لهم إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

بلغ عدد مستحقي المعاشات والمستفيدين منه حوالي 11 مليون مواطن مصري من الذكور والإناث من مختلف محافظات مصر، وقد قررت الحكومة المصرية أن يكون موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023 في الأسبوع الأول من شهر يونيو.

وتبدأ مواعيد صرف المعاشات خلال يوم 1 من شهر يونيو لبعض الفئات، كما يمكن الاستعلام عن المعاش باستخدام الرقم القومي من خلال موقع التأمينات والمعاشات من هنا.

مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2023

تم تحديد موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023 وفقًا لقيمة المعاش على النحو التالي:

اليوم الأول والثاني مخصصان لصرف المعاشات التي تقل عن 2000 جنيه.

اليوم الثالث والرابع تم تخصيصهما لصرف المعاشات التي تقل عن 3000 جنيه.

اليوم الخامس والسادس من الشهر مخصصان لصرف المعاشات التي تزيد عن 3000 جنيه.

قيمة معاشات شهر يونيو 2023 بعد الزيادة

الشريحة قبل بعد الأولى 1300 جنيه 1495 جنيها الثانية 2300 جنيه 2645 جنيها الثالثة 3500 جنيه 4025 جنيها الرابعة 4300 جنيه 4945 جنيها الخامسة 5300 جنيه 6095 جنيها السادسة 6500 جنيه 7475 جنيها

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2023

بعد معرفة موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023 يجب الإطلاع على الأماكن التي تصرف منها هذه المعاشات، وهذه الأماكن موحدة على جميع محافظات مصر وهي كالتالي:

جميع مكاتب البريد الموجودة على مستوى الجمهورية.

المحافظ الإلكترونية المختلفة.

بنك ناصر الاجتماعى بجميع فروعه في المحافظات.

ماكينات الصرف الآلي بالبنوك المختلفة.

وقد تم تحديد زيادة بنسبة 15% من قيمة المعاش، فمثلا المواطن الذي يحصل على معاش بقيمة 1300 جنيه يصبح معاشه بعد الزيادة حوالي 1495 جنيه، وهكذا.