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هتقبض قبل العيد.. موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023 وقيمتها بعد الزيادة

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

مالك سيفمنذ 41 دقيقة
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موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023
موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

بعد قرار رئيس الجمهورية بالزيادة الجديدة على المعاشات والتي تصل إلى 15% من قيمة المعاش لبعض الفئات فيبحث كل مستحقي المعاش عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023، وقد إزدادت الأسئلة المتعلقة بموعد صرف المعاشات بعد أن سمحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات بحصولهم على مستحقات المعاشات الشهرية لهم إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

بلغ عدد مستحقي المعاشات والمستفيدين منه حوالي 11 مليون مواطن مصري من الذكور والإناث من مختلف محافظات مصر، وقد قررت الحكومة المصرية أن يكون موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023 في الأسبوع الأول من شهر يونيو.
وتبدأ مواعيد صرف المعاشات خلال يوم 1 من شهر يونيو لبعض الفئات، كما يمكن الاستعلام عن المعاش باستخدام الرقم القومي من خلال موقع التأمينات والمعاشات من هنا.

مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2023

تم تحديد موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023 وفقًا لقيمة المعاش على النحو التالي:

  • اليوم الأول والثاني مخصصان لصرف المعاشات التي تقل عن 2000 جنيه.
  • اليوم الثالث والرابع تم تخصيصهما لصرف المعاشات التي تقل عن 3000 جنيه.
  • اليوم الخامس والسادس من الشهر مخصصان لصرف المعاشات التي تزيد عن 3000 جنيه.

قيمة معاشات شهر يونيو 2023 بعد الزيادة

الشريحةقبلبعد
الأولى1300 جنيه1495 جنيها
الثانية2300 جنيه2645 جنيها
الثالثة3500 جنيه4025 جنيها
الرابعة4300 جنيه4945 جنيها
الخامسة5300 جنيه6095 جنيها
السادسة6500 جنيه7475 جنيها

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2023

بعد معرفة موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023 يجب الإطلاع على الأماكن التي تصرف منها هذه المعاشات، وهذه الأماكن موحدة على جميع محافظات مصر وهي كالتالي:

  • جميع مكاتب البريد الموجودة على مستوى الجمهورية.
  • المحافظ الإلكترونية المختلفة.
  • بنك ناصر الاجتماعى بجميع فروعه في المحافظات.
  • ماكينات الصرف الآلي بالبنوك المختلفة.

وقد تم تحديد زيادة بنسبة 15% من قيمة المعاش، فمثلا المواطن الذي يحصل على معاش بقيمة 1300 جنيه يصبح معاشه بعد الزيادة حوالي 1495 جنيه، وهكذا.

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مالك سيفمنذ 41 دقيقة
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