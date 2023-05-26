زيادة ~ الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي اونلاين بخطوات بسيطة باستخدام الموبايل | الزيادة في بطاقة التموين

تتوجه شريحة واسعة من المواطنين في مصر إلى البحث عن رابط يمكنهم من الاستعلام عن بطاقة التموين باستخدام الاسم، ومن خلال الجهود المبذولة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تم توفير هذه الخدمة بسهولة ويسر عبر بوابة مصر الرقمية الإلكترونية، والتي تتيح للمواطنين في جميع محافظات البلاد الاستفادة منها، يمكنكم الآن الاستعلام عن بطاقة التموين عبر الإنترنت، وسنقوم بتقديم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

الاستعلام عن بطاقة التموين

يمكن للمواطن الاستعلام عن بطاقة التموين من الفرع نفسه بسهولة كالتالي:

قم بزيارة الفرع المحلي لجهاز توزيع الطعام التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية في منطقتك، يمكنك العثور على قائمة بفروعهم من خلال الاتصال بالرقم المجاني 16128 أو من خلال زيارة موقعهم الرسمي على الإنترنت.

تأكد من إحضار الوثائق المطلوبة للتحقق من هويتك، مثل بطاقة الرقم القومي (البطاقة الشخصية) وشهادة الميلاد.

عند الوصول إلى الفرع، قد يُطلب منك ملء نموذج طلب استعلام بطاقة التموين، تحتاج إلى تقديم المعلومات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، والعنوان.

رابط الاستعلام عن بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

تعتبر الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم من بين الخدمات التموينية الشائعة جدًا عبر بوابة مصر الرقمية، ويعبر أصحاب البطاقات التموينية عن رغبتهم في معرفة عدد الأفراد بأسمائهم المسجلة على البطاقة، وبذلك يتم تحديد حصتهم من السلع المخصصة للبطاقة، عليه اتباع الخطوات التالية: