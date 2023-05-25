3 اعدادي القاهرة|| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2023 ترم ثاني بالاسم من موقع الوزارة

بدء الطلاب وأولياء الأمور يبحثون بكثافة عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2023 التي ينتظرونها على أحر من الجمر، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الاعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2023 قبل مطلع الشهر القادم وذلك بعد أن تنتهي كافة الكنترولات من تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات، ومن المقرر إعلان مديرية التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2023

وقد صرحت وزارة التربية والتعليم عن اقتراب الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2023 عبر بوابة التعليم الاساسي وكذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، بعد أن يتم اعداد كشوف بأسماء الطلاب ودرجاتهم ومجموعهم الكلي، كما من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء أوائل نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة قبل ساعات من اعلان النتيجة وذلك فور اعتمادها، وأعلنت مديرية التربية والتعليم أن نتائج تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 مبشرة، وكشفت أن اختيار أي من إجابات القطعة يكون صحيحًا، وبذلك ارتفعت نسبة النجاح بشكل ملحوظ.

نتيجة اعدادية القاهرة عبر بوابة التعليم الاساسي

والآن يمكنك الاستعلام عن نتيجة اعدادية القاهرة الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الاساسي فور اعتمادها، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة خلال أقل من أسبوع، واليكم خطوات الاستعلام:

قم بزيارة بوابة التعليم الاساسي.

اختر نتائج المرحلة الاعدادية.

حدد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2023.

ادخل الرقم القومي والاسم الرباعي للطالب ورقم جلوسه.

اضغط على كلمة عرض النتيجة.

سيظهر لك النتيجة بالدرجات والمجموع الكلي.

نتيجة الاعدادية القاهرة بالاسم 2023

قم بترك اسمك ورقم جلوسك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.