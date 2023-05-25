“كم باقي؟”.. موعد صرف حساب المواطن شهر يونيو 2023 الدفعة الجديدة 67 برقم الهوية

يتساءل المواطن السعودي عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة المقررة في يونيو 2023، وكيفية التسجيل في البرنامج للأفراد الجدد بالإضافة إلى رابط الاستعلام عن دفعة يونيو، حيث يستعرض هذا التقرير تفاصيل مهمة تتعلق ببرنامج حساب المواطن وتاريخ صرف الدفعة الجديدة والذي يعتبر من أبرز البرامج الأساسية في التحول الاقتصادي داخل المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى توفير الراحة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال توفير الدعم المالي المقدم من الحكومة للمستحقين في المملكة.

موعد صرف حساب المواطن يونيو 2023

كشفت وزارة الموارد البشرية عن التاريخ المحدد موعد صرف حساب المواطن الدفعة القادمة من حساب المواطن لشهر يونيو 2023، وفقًا للإعلان الرسمي سيتم صرف الدفعة المنتظرة في يوم 10 من الشهر الميلادي، يعد هذا الإعلان خبرًا سارًا للمستفيدين من حساب المواطن الذين ينتظرون الدعم المالي الذي يقدمه البرنامج.

يتم تقدير قيمة مبلغ حساب المواطن لكل فرد بمبلغ قدره 1444 ريالًا سعوديًا، يتم توزيع هذا المبلغ وفقًا للفئات المختلفة كالتالي:

حيث يتلقى رب الأسرة مبلغًا قدره 720 ريالًا.

في حين يحصل كل فرد تابع يزيد عمره عن 18 عامًا على مبلغ قدره 360 ريالًا، أما الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، يحصلون على دعم يبلغ 206 ريالات من حساب المواطن.

رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

سنقدم لكم الآن خطوات الاستعلام عن الأهلية على النحو التالي: