When “اتلغي ولا لأ؟”.. موعد صرف الدعم الاستثنائي 250 جنيه على البطاقات التموينية وهذه هي الفئات المستفيدة

نوضح لكم موعد صرف الدعم الاستثنائي 250 جنيه،حيث انتشرت أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية خلال الأيام الماضية تفيد بأن صرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين قد تم إلغاؤه في هذا الشهر، مما أثار الجدل بين المستفيدين من الدعم المالي عبر بطاقات التموين، ولكن أكدت الحكومة بأن الدعم مستمر ومن خلال التقرير التالي موعد الصرف والشروط الواجب توافرها للحصول على هذا الدعم.

موعد صرف الدعم الاستثنائي 250 جنيه

أصرت وزارة التموين على أن المستحقين للدعم الاستثنائي عبر بطاقات التموين في شهر يونيو 2023 هم الأسر التي تحتاجه بشدة، حيث ستتلقى هذه الأسر ما بين 100 و 300 جنيه كدعم، وأكدت الوزارة أيضًا أن موعد صرف الدعم الاستثنائي 250 جنيه سيستمر حتى 30 يونيو 2023، وسيستفيد منه حوالي 35 مليون مواطن، وتُعد هذه المنحة دعمًا إضافيًا يهدف إلى مساعدة المواطنين في التعامل مع ظروف الحياة الصعبة.

وأوضحت الوزارة أن أصحاب بطاقات التموين يمكنهم الحصول على الدفعة العاشرة من الدعم من خلال المنافذ المتاحة في المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، التي تنتشر في جميع أنحاء المحافظات.

شروط الحصول على الدعم الاستثنائي على بطاقة التموين

شددت وزارة التموين المصرية على أن الدعم يشمل فئات اجتماعية متعددة ومحددة بدقة، يتضمن هذا الدعم: