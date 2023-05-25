استعلم الآن .. عبر رابط نتائج امتحان التوظيف 2023 بدولة فلسطين

قام الأشخاص بالبحث عن رابط نتائج امتحان التوظيف 2023 ، فمن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم بفلسطين، عقدت الاختبارات التحريرية الخاصة بالوظائف التعليمية بقطاع غزة في اليوم الموافق من 16 مايو 2023م، الذي مضى، ومن المعروف أن هذا الامتحان أن عقده بالتزامن مع ديوان الموظفين بفلسطين.

رابط نتائج امتحان التوظيف 2023

يريد معرفة رابط نتائج امتحان التوظيف 2023 ، كثير من الأشخاص، فمن الجدير بالذكر أن الكلاب بإمكانهم معرفة النتيجة من خلال هذا الرابط الإلكتروني الذي قمنا بالإشارة إليه في السابق، ومن الحكير بالذكر أن الامتحان التحريري تم عقده في كافة المحافظات الخاصة بقطاع غزة، مسلم أن د. خالد أبو ندى، الوكيل الخاص بوزارة التربية والتعليم العالي بفلسطين، وأيضًا الدكتور رامي الغمري، الرئيس الخاص بديوان الموظفين تفقدوا سلسلة هائلة من اللجان الامتحانية، في كثير من المحافظات بغزة، كذلك أن الوكيل الخاص بوزارة التربية والتعليم بفلسطين قام بالإعلان على أن العدد الخاص بالأشخاص الذين تقدموا إلى الاختبارات التحريرية لتلك الوظائف التعليمية وصل لما يقرب من حوالي 39 ألف متقدم، وذلك في حوالي 19 مبحث، وقد وزعوا على حوالي 101 لجنة فيما يقرب من حوالي 7 مديريات تعليم بغزة.

ظهور نتائج امتحان التوظيف 2023

من جانب آخر، قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالإعلان على أن تلك المسابقة تشكل أكبر مسابقة خاصة بالتوظيف، وذلك في الوظائف التعليمية التي توجد بقطاع غزة، كذلك أن سيادته قام بالتأكيد على أن النتائج الخاصة باختبارات التوظيف لهذا العام 2023م، بقطاع غزة ستتوفر اليوم من خلال الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم، وكذلك الخدمات الإلكترونية.