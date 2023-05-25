سوف تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل “قيامة عثمان” على قناة الفجر الجزائرية اليوم الخميس الموافق 25 مايو 2023، وينتظر العديد من محبي وعشاق الدراما التركية موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 127 الموسم الرابع علي قناة الفجر الجزائرية ، كما ستقوم القنوات المنقولة للمسلسل على النايل سات بعرضه، حيث تدور أحداث المسلسل حول فتح عثمان لإنجول في غياب أولوف وجيشه العرمرم، وهاجم نايمان قلعة مارماراجيك وقتل السيد أوكتام، وفي الوقت نفسه قامت بقتل فريغ بعد أن لاحظت أنها تستهدف أبنائها.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 127 الموسم الرابع علي قناة الفجر الجزائرية

تُعرض الحلقة الـ 127 من مسلسل قيامة عثمان على قناة التلفزيون التركية في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، ويُعرض أيضاً على قناة وقصة عشق بعد بدء عرضه على قناة atv التركية التي تحمل الحق الحصري للعرض. تتم ترجمة الحلقات إلى اللغة العربية ليتم عرضها على الجمهور العربي من خلال العديد من القنوات العربية، ومن بينها قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 5000.

معدل الاستقطاب: رأسي V.

تردد القناة: 11034

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة atv التركية 2023

يمكن مشاهدة مسلسل قيامة عثمان ومتابعته على قناة atv التركية، مما يؤدي إلى زيادة البحث عن تردد قناة إي تي في التركية التي تعرض المسلسل، باستخدام هذا التقرير، يسهل عليك تحميل وضبط تردد القناة.

الاستقطاب : عمودي.

الجوده : HD

معامل التصحيح : 5/6

معامل الترميز : 27500

التردد : 12692

القمر الصناعي : أسترا

أحداث الحلقة 127 المؤسس عثمان

وفيما يتعلق بأحداث الحلقة 127 من مسلسل المؤسس عثمان، فقد حدثت مجموعة من الأحداث الشيقة بعد الأحداث التي وقعت في الحلقات السابقة لقيامة عثمان، حيث قام أثناء غياب أولوف وجيشه العرمرم المؤسس عثمان بفتح إينغول، بينما هاجم نايمان قلعة مارماراجيك وقتل السيد أوكتام، في حين قامت بالقتل فريغ بعد أن لاحظت أنها كانت تستهدف أولادها.