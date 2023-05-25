“مبروك النجاح” اعرف حالا نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بالاسم الترم الثاني عبر بوابة التعليم

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة، ظهرت الآن نتائج سته ابتدائي بالرقم القومي طبقا لما أكدته مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عبر موقعها الرسمي بوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث أكدت أنه يمكن الآن لجميع طلاب سنوات النقل للتعليم الأساسي بصفة عامة وطلاب نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال الاتصال على الخط الارضي التابع إلي مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة على رقم 09000100، أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 5757.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

أكدت محافظة القاهرة إنه تم اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة من جانب سيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل، مشيرة إلى أنه جاري تفعيل رابط النتيجة على بوابة نتائج التعليم الأساسي خلال الساعات الحالية، كما أشارت مصادر من مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إنه سيتم توزيع كشوفات الدرجات في المدارس خلال مطلع الأسبوع المقبل بجميع المدارس.

بوابة التعليم الأساسي نتائج الصف السادس الابتدائي 2023

يمكن للطلاب معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالرقم القومي عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال الخطوات التالية:

فتح بوابة نتائج التعليم الأساسي.

اختيار نتائج سنوات النقل.

اختيار المرحلة الابتدائية.

تحديد نتائج الصف السادس الابتدائي.

كتابة الرقم القومي.

اختيار الفصل الدراسي الثاني 2023.

النقر على زر عرض النتيجة.

نتائج الصف السادس الابتدائي بالاسم فقط وزارة التعليم

هذا وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه لن يتم إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس عبر موقعها حيث أن نتائج سته ابتدائي لم تعد شهادة كما كانت في السابق وأنها سنه نقل عادية ولهذا سيتم فقط اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني في المدارس فقط، مؤكده أنه سوف تظهر في المحافظة بشكل منفصل بعد اعتمادها من المحافظ.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالرقم القومي

كما يمكن لجميع الطلاب والطالبات في محافظة القاهرة كتابة تعليق أسفل الموضوع يتضمن البيانات من الاسم الرباعي والرقم القومي ورقم الجلوس وسيتم عرض نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة فور أن يتم تفعيل رابط النتيجة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، ويقدم موقع البديل التهاني لجميع طلاب سته ابتدائي.